Ряд ограничений отменены в Акмолинской области

Согласно документу, в организациях образования всех форм собственности отменены требования к обязательному соблюдению социальной дистанции. Также больше не нужно ежедневно проходить фильтр, а использовать приложение Ashyq можно в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

Сообщается также, что при переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону в организациях образование все ограничения вновь вернутся.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.