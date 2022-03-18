19:52 18.03.2022
Ряд ограничений отменены в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования, передает Zakon.kz.
Согласно документу, в организациях образования всех форм собственности отменены требования к обязательному соблюдению социальной дистанции. Также больше не нужно ежедневно проходить фильтр, а использовать приложение Ashyq можно в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.
Сообщается также, что при переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону в организациях образование все ограничения вновь вернутся.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.