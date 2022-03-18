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Законодательство РК
20:16 18.03.2022

Какие меры предпринимаются для недопущения спекулятивных скачков цен на газ в РК

топливо Фото: gov.kz
В Министерстве энергетики рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа в стране, передает Zakon.kz.

Как сообщается, в качестве дополнительных мер, в том числе с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен, прорабатываются следующие меры:

  • Разработка методики по определению предельных оптовых цен на СНГ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен, что позволит справедливо распределять выручку между заводами и продавцами.

  • В ближайщее время планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода в Мангистауской области взамен действующего КазГПЗ.

Отмечается, что производство сжиженного нефтяного газа в 2021 году составило 3,17 млн тонн. План на 2022 год – 3,2 млн тонн.

Более 60% основного потребления сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке приходится на автотранспорт. 

С 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло в 2,2 раза и достигло более 310 тыс. единиц.

Ранее были установлены розничные цены на сжиженный нефтяной газ в коридоре от 50 до 75 тенге/литр в зависимости от отдаленности региона, снижены предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ с 38,7 до 28 тыс. тенге. Кроме того, были приостановлены Правила торгов до 1 января 2023 года, согласно которым Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов. А также утвержден приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки, согласно которому расширен перечень субъектов, имеющих право оптовой и розничной реализации на территории республики.

Елена Беляева
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