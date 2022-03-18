В ДЧС призывают алматинцев не ходить в горы

Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Не зафиксированы и разрушения.

15 марта администрацию курорта предупредили о лавинной опасности. По рекомендации специалистов «Казселезащиты» работа канатной дороги и катание на лыжных трассах были приостановлены. По этой причине трагических ситуаций удалось избежать, – рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Как отмечается, в регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу.

Службами города проведено 16 профилактических спусков общим объемом 82,8 тыс. куб. м. На заранее закрытых участках автодорог было зарегистрировано свыше 100 самопроизвольно сошедших снежных лавин общим объемом более 324 890 куб. м.

17 марта утром в связи с выпадением значительных осадков произошел массовый сход самопроизвольных снежных лавин в верховьях бассейна реки Котырбулак общим объемом 30 тыс. куб. м.

Снежные лавины являются одним из наиболее опасных природных явлений по повторяемости и разрушительному воздействию. Они обладают огромной разрушительной силой, максимальная скорость их движения может достигать 80 км/час. Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах! Пресс-служба ДЧС Алматы

В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен г. Алматы в период 19-24 марта, сообщают спасатели, сохраняется опасность схода снежных лавин.