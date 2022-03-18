Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:38 18.03.2022

Ситуация в Украине: переговоры лидеров США и КНР, европейские страны высылают дипломатов РФ

военные Фото: пресс-служба президента Украины
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсудили по телефону отношения между странами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна после утверждения договора, передает Zakon.kz.

  • Еврокомиссия определится с вопросом предоставления Украине членства в Евросоюзе в течение нескольких месяцев – Зеленский.

  • Украина запросила у Евросоюза военные поставки на сумму более 500 млн евро.

  • Джо Байден: США не стремятся вести «новую холодную войну» с Китаем, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления союзов, не поддерживают «независимость Тайваня» и не намерены вступать в конфликт с Китаем.

  • Си Цзиньпин: Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и избегать конфронтации. Китайско-американские отношения еще не вышли из кризиса, созданного предыдущей администрацией США, и вместо выхода сталкиваются со все большими проблемами. Если тайваньскую проблему не решить должным образом, это окажет разрушительное воздействие на отношения между странами.

  • Латвия, Эстония и Литва высылают сотрудников посольств России.

  • Болгария объявила персонами нон-грата 10 российских дипломатов.

  • Свыше 3,2 млн человек покинули Украину с 24 февраля.

  • Норвегия присоединилась к ряду санкций ЕС в отношении России.

  • В Москве на стадионе «Лужники» прошел митинг-концерт, который посетили более 200 тыс. человек.

  • Вопрос управления Донбассом должен решать его народ, заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

  • Мединский: говорить о встрече Путина и Зеленского можно будет только тогда, когда РФ и Украина подготовят и утвердят договор.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Украина
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
18.03.2022
Обмен валюты: Нацбанк предупредил казахстанцев
18.03.2022
Курсы валют на праздничные дни
18.03.2022
Ситуация в Украине: переговоры лидеров США и КНР, европейские страны высылают дипломатов РФ
18.03.2022
Данияр Акишев освобожден от должности помощника Елбасы
18.03.2022
Главная Топ LIVE Все