Ситуация в Украине: переговоры лидеров США и КНР, европейские страны высылают дипломатов РФ
Еврокомиссия определится с вопросом предоставления Украине членства в Евросоюзе в течение нескольких месяцев – Зеленский.
Украина запросила у Евросоюза военные поставки на сумму более 500 млн евро.
Джо Байден: США не стремятся вести «новую холодную войну» с Китаем, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления союзов, не поддерживают «независимость Тайваня» и не намерены вступать в конфликт с Китаем.
Си Цзиньпин: Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и избегать конфронтации. Китайско-американские отношения еще не вышли из кризиса, созданного предыдущей администрацией США, и вместо выхода сталкиваются со все большими проблемами. Если тайваньскую проблему не решить должным образом, это окажет разрушительное воздействие на отношения между странами.
Латвия, Эстония и Литва высылают сотрудников посольств России.
Болгария объявила персонами нон-грата 10 российских дипломатов.
Свыше 3,2 млн человек покинули Украину с 24 февраля.
Норвегия присоединилась к ряду санкций ЕС в отношении России.
В Москве на стадионе «Лужники» прошел митинг-концерт, который посетили более 200 тыс. человек.
Вопрос управления Донбассом должен решать его народ, заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
Мединский: говорить о встрече Путина и Зеленского можно будет только тогда, когда РФ и Украина подготовят и утвердят договор.