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11:02 19.03.2022

Новые автобусы для шахтеров закупил «АрселорМиттал Темиртау»

рабочие Фото: пресс-служба «АрселорМиттал Темиртау»
В Карагандинской области обновляют служебный транспорт для шахтеров. В канун празднования Наурыза ключи от новых 12-ти автобусов марки Yutong вручили водителям Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Они были собраны на заводе ТОО «QAZ TEHNA» в Сарани, передает Zakon.kz.

Событие состоялось в Шахтинском филиале управления технологического транспорта с участием исполнительных директоров АО «АрселорМиттал Темиртау» Джелтона Батиста и Алишера Абенова.

Это очень важный момент для нас и для всех наших работников. Отличные автобусы, собранные здесь, в Сарани, для того, чтобы безопасно и с комфортом доставлять наших сотрудников на работу и обратно. Спасибо большое за вашу работу! Джелсон Батиста

компания

Фото: пресс-служба «АрселорМиттал Темиртау»

Транспорт соответствует экологическому стандарту «Евро 5». Автобусы адаптированы под местный климат и оснащены автономной отопительной системой с конвекторами по всей длине салона.

Наши коллеги, шахтеры, в такую погоду обрадуются хорошим комфортабельным автобусам. Я надеюсь, что наши ребята будут довольны! Безопасной вам езды, желаю, чтобы не было никаких аварий, простоев, и чтобы вы ездили безопасно и с комфортом, – отметил Алишер Абенов.

Первыми получили новый транспорт опытные водители, не имеющие нарушений правил безопасности.

встреча

Фото: пресс-служба «АрселорМиттал Темиртау»

Это мой третий автобус. Уже прокатился по автобазе. Очень мягко идет, тепло внутри. Удобно и комфортно и для водителя, и для пассажиров, – поделился Александр Зинченко, работающий на предприятии больше 20 лет.

Инвестиционная программа по переоснащению автобусного парка Угольного департамента «АрселорМиттал Темиртау» составляет более 2 млрд 200 млн тенге.

В рамках этой программы планируется закуп 38 междугородних автобусов большого класса, повышенной комфортности, из них 12 автобусов уже поставлены, 14 автобусов на текущий момент находятся в производстве, а оставшиеся 12 автобусов будут закуплены до конца 2022 года.

Елена Беляева
Карагандинская область
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