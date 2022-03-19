Новые автобусы для шахтеров закупил «АрселорМиттал Темиртау»

Событие состоялось в Шахтинском филиале управления технологического транспорта с участием исполнительных директоров АО «АрселорМиттал Темиртау» Джелтона Батиста и Алишера Абенова.

Это очень важный момент для нас и для всех наших работников. Отличные автобусы, собранные здесь, в Сарани, для того, чтобы безопасно и с комфортом доставлять наших сотрудников на работу и обратно. Спасибо большое за вашу работу! Джелсон Батиста

Фото: пресс-служба «АрселорМиттал Темиртау»

Наши коллеги, шахтеры, в такую погоду обрадуются хорошим комфортабельным автобусам. Я надеюсь, что наши ребята будут довольны! Безопасной вам езды, желаю, чтобы не было никаких аварий, простоев, и чтобы вы ездили безопасно и с комфортом, – отметил Алишер Абенов.

Транспорт соответствует экологическому стандарту «Евро 5». Автобусы адаптированы под местный климат и оснащены автономной отопительной системой с конвекторами по всей длине салона.

Первыми получили новый транспорт опытные водители, не имеющие нарушений правил безопасности.

Фото: пресс-служба «АрселорМиттал Темиртау»

Это мой третий автобус. Уже прокатился по автобазе. Очень мягко идет, тепло внутри. Удобно и комфортно и для водителя, и для пассажиров, – поделился Александр Зинченко, работающий на предприятии больше 20 лет.

Инвестиционная программа по переоснащению автобусного парка Угольного департамента «АрселорМиттал Темиртау» составляет более 2 млрд 200 млн тенге.

В рамках этой программы планируется закуп 38 междугородних автобусов большого класса, повышенной комфортности, из них 12 автобусов уже поставлены, 14 автобусов на текущий момент находятся в производстве, а оставшиеся 12 автобусов будут закуплены до конца 2022 года.