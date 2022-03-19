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00:10 19.03.2022

Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»

соцсеть Фото: pixabay
На странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, опубликованы данные о сбое в работе социальной сети в России, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, уже было зафиксировано 1526 отчетов о сбоях.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (57%) жаловались на сбои в работе приложения, 38% – на сбои в работе сайта, 5% – на проблемы с работой профиля. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. О неполадках в работе «ВКонтакте» сообщали также пользователи из Болгарии.

В пресс-службе соцсети отметили, что неполадки были всего несколько минут. У части пользователей страница могла загружаться медленнее, но в остальном все работает в обычном режиме.

Елена Беляева
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