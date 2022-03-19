Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:34 19.03.2022

Психолог дала советы для выхода из кризиса без потерь

совет Фото: pixabay
Психолог Юлия Хадарцева рассказала, что необходимо иметь позитивное мышление и учиться замечать в происходящем плюсы, передает Zakon.kz.
Хотелось бы обратиться к известному высказыванию: «Пессимист видит, что стакан наполовину пуст, оптимист видит его наполовину наполненным». Сейчас как никогда важно искать положительные стороны. Плюс ко всему, стоит отметить, что ни одно из предыдущих поколений в мире не жило так изобильно, как мы, – отметила Хадарцева в интервью «Мосленте».

Поэтому специалист посоветовала радоваться тому, что есть, и стараться жить «здесь и сейчас».

По словам психолога, среднестатистическому человеку для ощущения спокойствия необходимо быть уверенным в своей безопасности и иметь минимальное количество материальных и нематериальных ресурсов.

Достаточно осознания того, что жизнь сама по себе – несомненное преимущество, – заключила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
Интересное
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
18.03.2022
Курсы валют на праздничные дни
18.03.2022
Обмен валюты: Нацбанк предупредил казахстанцев
18.03.2022
Ситуация в Украине: переговоры лидеров США и КНР, европейские страны высылают дипломатов РФ
18.03.2022
Данияр Акишев освобожден от должности помощника Елбасы
18.03.2022
Главная Топ LIVE Все