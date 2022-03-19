00:34 19.03.2022
Психолог дала советы для выхода из кризиса без потерь
Фото: pixabay
Психолог Юлия Хадарцева рассказала, что необходимо иметь позитивное мышление и учиться замечать в происходящем плюсы, передает Zakon.kz.
Хотелось бы обратиться к известному высказыванию: «Пессимист видит, что стакан наполовину пуст, оптимист видит его наполовину наполненным». Сейчас как никогда важно искать положительные стороны. Плюс ко всему, стоит отметить, что ни одно из предыдущих поколений в мире не жило так изобильно, как мы, – отметила Хадарцева в интервью «Мосленте».
Поэтому специалист посоветовала радоваться тому, что есть, и стараться жить «здесь и сейчас».
По словам психолога, среднестатистическому человеку для ощущения спокойствия необходимо быть уверенным в своей безопасности и иметь минимальное количество материальных и нематериальных ресурсов.
Достаточно осознания того, что жизнь сама по себе – несомненное преимущество, – заключила эксперт.
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