Психолог дала советы для выхода из кризиса без потерь

Хотелось бы обратиться к известному высказыванию: «Пессимист видит, что стакан наполовину пуст, оптимист видит его наполовину наполненным». Сейчас как никогда важно искать положительные стороны. Плюс ко всему, стоит отметить, что ни одно из предыдущих поколений в мире не жило так изобильно, как мы, – отметила Хадарцева в интервью «Мосленте».

Поэтому специалист посоветовала радоваться тому, что есть, и стараться жить «здесь и сейчас».

По словам психолога, среднестатистическому человеку для ощущения спокойствия необходимо быть уверенным в своей безопасности и иметь минимальное количество материальных и нематериальных ресурсов.

Достаточно осознания того, что жизнь сама по себе – несомненное преимущество, – заключила эксперт.