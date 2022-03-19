Telegram заблокировали в Бразилии

Блокировка мессенджера Telegram в Бразилии связана с проблемой пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом южно-американской страны. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров.

По словам Дурова, в результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа. Предприниматель пояснил, что команда выполнила решение суда по удалению незаконного в Бразилии контента. Кроме того, было предложено отправлять запросы на специальный адрес электронной почты.

К сожалению, наш ответ, должно быть, был утерян, потому что суд использовал старый адрес электронной почты общего назначения в дальнейших попытках связаться с нами. В результате мы пропустили его решение в начале марта, которое содержало дополнительный запрос на удаление. Павел Дуров

Основатель компании принес извинения Верховному суду Бразилии за халатность. По его словам, команда мессенджера определенно могла сделать свою работу лучше.

Дуров напомнил, что в Бразилии Telegram используют порядка 10 млн человек. Он попросил суд рассмотреть возможность отсрочки решения по блокировке и позволить команде исправить ситуацию.

18 марта судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать работу мессенджера на всей территории страны.

Решение было принято из-за отказа разработчиков сотрудничать с правоохранительными органами в разных странах, что привело к расцвету детской порнографии, торговли оружием и наркотиками и другим видам нарушения закона.