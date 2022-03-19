Бельгия закроет свои АЭС на 10 лет позже из-за ситуации в Украине

Власти Бельгии на фоне резкого роста цен на энергоносители в связи с ситуацией в Украине отсрочили еще на десять лет запланированное на 2025 год закрытие атомных электростанций, сообщает Deutsche Welle.

По словам премьер-министра страны Александера Де Кроо, одновременно правительство Бельгии намерено ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии для укрепления энергетической независимости страны.

В настоящее время в Бельгии работают две атомные электростанции с семью реакторами.

Обещание о постепенном отказе от ядерной энергетики было закреплено в бельгийском законодательстве с 2003 года. Согласно планам, представленным в пятницу, власти согласились продлить срок службы реакторов «Дул-4» и «Тианж-3» до 2035 года.

Теперь правительство должно обсудить стоимость и реализацию новых планов с французским энергетическим концерном Engie, которому принадлежат две АЭС в Бельгии.

Бельгийская АЭС «Тианж» расположена неподалеку от Льежа и примерно в 70 километрах от немецкого Ахена, а «Дул» – вблизи Антверпена и примерно в 150 километрах от границы с Германией. Немецкие эксперты считают их эксплуатацию небезопасной.