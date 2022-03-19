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07:28 19.03.2022

Бельгия закроет свои АЭС на 10 лет позже из-за ситуации в Украине

Бельгия АЭС Фото: pixabay
Правительство в Брюсселе согласилось продлить до 2035 года срок службы двух ядерных реакторов. Кроме того, власти хотят ускорить переход на возобновляемые источники энергии, сообщает Zakon.kz.

Власти Бельгии на фоне резкого роста цен на энергоносители в связи с ситуацией в Украине отсрочили еще на десять лет запланированное на 2025 год закрытие атомных электростанций, сообщает Deutsche Welle.

По словам премьер-министра страны Александера Де Кроо, одновременно правительство Бельгии намерено ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии для укрепления энергетической независимости страны.

В настоящее время в Бельгии работают две атомные электростанции с семью реакторами.

Обещание о постепенном отказе от ядерной энергетики было закреплено в бельгийском законодательстве с 2003 года. Согласно планам, представленным в пятницу, власти согласились продлить срок службы реакторов «Дул-4» и «Тианж-3» до 2035 года.

Теперь правительство должно обсудить стоимость и реализацию новых планов с французским энергетическим концерном Engie, которому принадлежат две АЭС в Бельгии.

Бельгийская АЭС «Тианж» расположена неподалеку от Льежа и примерно в 70 километрах от немецкого Ахена, а «Дул» – вблизи Антверпена и примерно в 150 километрах от границы с Германией. Немецкие эксперты считают их эксплуатацию небезопасной.

Данияр Кунафин
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