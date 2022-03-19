Голубев и Зверев проиграли в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Андрей Голубев вместе с представляющим Германию Александром Зверевым не сумели пробиться в финал проходящего в Индиан-Уэллсе (США) турнира категории ATP 1000 в парном разряде, сообщает prosports.kz.

В полуфинале казахстанско-немецкий дуэт в двух сетах уступил американцам Джону Изнеру и Джеку Соку – 3:6, 2:6.

По ходу матча, продолжавшегося 1 час и 1 минуту, Голубев и Зверев сделали три эйса, три двойные ошибки и проиграли три гейма на своей подаче.

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