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08:46 19.03.2022

Голубев и Зверев проиграли в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Индиан Уэллс теннис Фото: Instagram/andreygolubev87
В полуфинале казахстанско-немецкий дуэт в двух сетах уступил американцам Джону Изнеру и Джеку Соку – 3:6, 2:6, сообщает Zakon.kz.

Андрей Голубев вместе с представляющим Германию Александром Зверевым не сумели пробиться в финал проходящего в Индиан-Уэллсе (США) турнира категории ATP 1000 в парном разряде, сообщает prosports.kz.

В полуфинале казахстанско-немецкий дуэт в двух сетах уступил американцам Джону Изнеру и Джеку Соку – 3:6, 2:6.

По ходу матча, продолжавшегося 1 час и 1 минуту, Голубев и Зверев сделали три эйса, три двойные ошибки и проиграли три гейма на своей подаче.

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