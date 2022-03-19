27 нелегальных авто попытались ввезти в Казахстан с начала года

С начала 2022 года в пунктах пропуска Пограничная служба КНБ выявила 27 автомобилей с измененными идентификационными номерами.

Автомобили передали в полицию.

В ПС КНБ РК призвали казахстанцев быть более бдительными при покупке авто за пределами Казахстана.