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Законодательство РК
09:34 19.03.2022

27 нелегальных авто попытались ввезти в Казахстан с начала года

VIN перебитый Фото: pixabay
В Пограничной службе КНБ РК призвали казахстанцев быть более бдительными при покупке автомобилей за пределами страны, сообщает Zakon.kz.

С начала 2022 года в пунктах пропуска Пограничная служба КНБ выявила 27 автомобилей с измененными идентификационными номерами.

Автомобили передали в полицию.

В ПС КНБ РК призвали казахстанцев быть более бдительными при покупке авто за пределами Казахстана.

В 2021 году пограничники выявили 217 автомобилей с измененными VIN-кодами.

Данияр Кунафин
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