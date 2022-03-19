09:34 19.03.2022
27 нелегальных авто попытались ввезти в Казахстан с начала года
Фото: pixabay
В Пограничной службе КНБ РК призвали казахстанцев быть более бдительными при покупке автомобилей за пределами страны, сообщает Zakon.kz.
С начала 2022 года в пунктах пропуска Пограничная служба КНБ выявила 27 автомобилей с измененными идентификационными номерами.
Автомобили передали в полицию.
В ПС КНБ РК призвали казахстанцев быть более бдительными при покупке авто за пределами Казахстана.
В 2021 году пограничники выявили 217 автомобилей с измененными VIN-кодами.