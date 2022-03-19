Облили керосином и подожгли: врачи рассказали о состоянии ребенка из Рудного

Напомним, 16 марта в Рудном 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджег 32-летнюю женщину с ребенком.

Тогда в полиции рассказали, что ребенок находится в реанимации с серьезными ожогами – более 40%. У женщины – ожоги кистей рук.

Позднее, как отмечено в публикации «Хабар 24», мальчик был доставлен из Рудного в Костанай.

В данное время ребенок остается в реанимации. Врачи не дают никаких прогнозов. Они ввели его в медикаментозный сон, состояние по-прежнему крайне тяжелое, – говорится в публикации.

Стоит отметить, что по данному факту полицией начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый арестован.