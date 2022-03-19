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09:39 19.03.2022

Облили керосином и подожгли: врачи рассказали о состоянии ребенка из Рудного

комментарий о состоянии ребенка Фото: pixabay
Малыш из Костанайской области, пострадавший в результате поджога, остается в реанимации. Врачи продолжают бороться за его жизнь, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 16 марта в Рудном 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджег 32-летнюю женщину с ребенком.

Тогда в полиции рассказали, что ребенок находится в реанимации с серьезными ожогами – более 40%. У женщины – ожоги кистей рук.

Позднее, как отмечено в публикации «Хабар 24», мальчик был доставлен из Рудного в Костанай.

В данное время ребенок остается в реанимации. Врачи не дают никаких прогнозов. Они ввели его в медикаментозный сон, состояние по-прежнему крайне тяжелое, – говорится в публикации.

Стоит отметить, что по данному факту полицией начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый арестован.

Расследование преступления взято мной под личный контроль. Скажу откровенно, что, проработав в полиции много лет, видел разное. Но этот случай шокировал меня.Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков
Анастасия Московчук
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