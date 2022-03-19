Прошла жеребьевка трех футбольных клубных турниров УЕФА

По итогам церемонии жеребьевки в четвертьфиналах Лиги чемпионов – 2022 встретятся:

«Челси» (Лондон, Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания); «Манчестер Сити» (Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания); «Вильярреал» (Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия); «Бенфика» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия).

В полуфиналах друг с другом сыграют победители пар:

1. Победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 1;

2. Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3.

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.

Фото: Instagram/europaleague

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Аталанта» (Бергамо, Италия);

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – «Барселона» (Испания);

«Вест Хэм Юнайтед» (Англия) – «Лион» (Франция);

«Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия).

На стадии четвертьфиналов Лиги Европы сыграют следующие пары:

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля.

Фото: Instagram/europacnfleague

«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Рома» (Италия);

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Славия» (Прага, Чехия);

«Марсель» (Франция) – ПАОК (Греция);

«Лестер Сити» (Англия) – ПСВ (Эйндховен, Нидерланды).

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 7 апреля, а ответные игры состоятся 14 апреля.

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