В Алматы прошел митинг в поддержку Нового Казахстана

Фото: Zakon.kz

Поддержать митингующих пришли депутаты Мажилиса Саясат Нурбек и Айдос Сарым.

Фото: Zakon.kz

Уважаемые однопартийцы. Как сказал наш президент, Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая. Преодолевая испытания, мы обрели свою независимость и должны беречь ее. Послание главы государства – начало строительства Нового Казахстана, масштабной трансформации всей страны. Сегодня мы должны сформировать новую политическую культуру на основе взаимоуважения и доверия между государством и обществом. Партия уже начала свою масштабную внутреннюю трансформацию. Асхат Оралов

Со сцены выступил и Асхат Оралов, исполнительный секретарь партии Amanat.

Фото: Amanat

Фото: Zаkon.kz

В свою очередь, член Политсовета Айсулу Ерниязова на митинге отметила, что за три года президентом были выдвинуты четыре пакета политических реформ.

И добавила, что благодаря им у молодежи появились дополнительные возможности для полноценной реализации своего потенциала.

Фото: Zakon.kz

А, прежде всего, должен отразиться на социальном благополучии наших детей. Amanat, по сути, единственная партия в Казахстане, которая соблюдает гендерный баланс. Чем больше женщин в политике, тем эффективнее решаются вопросы социальной защиты населения, вопросы материнства и детства. Динара Закиева

Депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева заявила, что «Год детей» не должен стать годом проведения встреч и рядовых форумов.

Фото: Zakon.kz

Важно сформировать в стране открытое информационное пространство, но при этом необходимо помнить об ответственности. Сильные средства массовой информации станут эффективным каналом коммуникации между властью и народом. Разные взгляды, единая нация! - сказал он.

Журналист, член общественного совета Алматы Сергей Пономарев добавил, что президент в своем Послании особо отметил необходимость повышения конкурентоспособности СМИ.

Среди митингующих было очень много молодежи.

Фото: Zakon.kz

Молодые люди отметили, что пришли поддержать идеи Нового Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Я пришла поддержать все новые реформы нашего президента. Мы за Новый Казахстан, за будущее, за целостность страны, – отметила одна из активисток.

Также на сцене прошел концерт.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz