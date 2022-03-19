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13:25 19.03.2022

Казахстанские лучники завоевали «золото» Кубка Азии

Стрельба из лука Казахстан Фото: Федерация стрельбы из лука, арбалета и дартса РК
В заключительный день Кубка Азии по стрельбе из лука казахстанские спортсмены награждены медалями в двух категориях утренней программы, в копилку сборной поступили «золото» и «бронза», сообщает Zakon.kz.

Вначале казахстанская команда-микс, куда входили Андрей Тютюн и Виктория Лян, завоевала бронзовые медали в блочном луке, переиграв Таиланд.

В этой же категории мужская сборная Казахстана в составе Бунёда Мирзаметова, Акбарали Карабаева и Андрея Тютюна выиграла золотые медали Кубка Азии, одолев в финале Индию.

Стрельба из лука

Акбарали Карабаев. Фото: archerykz.kz

Стрельба из лука Кубок Азии Золото

Андрей Тютин. Фото: archerykz.kz

В вечерней программе Кубка Азии выйдут представители казахстанской стрельбы из классического лука.

Мужская команда сразится за «золото» со стрелками из Индии. Казахстан представляют Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев и Даулеткельды Жанбырбай.

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Куандык Шынасилов
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