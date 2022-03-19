Сапарбаев на встрече с жителями Сарысуского района: Вопросы будут решаться поэтапно

Послание президента «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» охватывает целый комплекс вопросов, которые требуют комплексного решения. Глава государства обозначил 10 приоритетных направлений и поставил перед нами конкретные задачи. Президент поручил акимам регулярно встречаться с населением и оперативно решать социальные вопросы. В соответствии с поручением главы государства акимы городов, районов, сел отчитываются перед населением. Я, по возможности, участвую в них, знакомлюсь с проблемами жителей. Ни одно обращение граждан не останется без внимания, все они буду взяты на контроль и решены в соответствии с законом, – заверил аким области.

Фото: акимат Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что сейчас вовремя начисляются социальные выплаты, вопрос по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле.

В настоящее время ведутся работы по газификации населенных пунктов и районных центров. В этом году в Жанатас придет голубое топливо, – сказал Сапарбаев.

Аким области обратил особое внимание на значимость досрочной реализации программы «Жаңарған Жаңатас» – «Обновленный Жанатас». В рамках проекта за счет спонсоров будут осуществлены работы на 14 объектах.

Необходимо приложить максимум усилий для наращивания темпов экономического развития области, района. Для этого важно спокойствие и согласие в обществе. Бердибек Сапарбаев

Фото: акимат Жамбылской области

Далее о результатах работы, а также о планах на будущее рассказал аким Сарысуского района Марат Султангалиев.

До 2025 года планируется реализовать 13 инвестиционных проектов общей стоимостью в 1 трлн тенге.

Наряду с этим ожидается начало возведения двух крупных заводов: ТОО «ЕвроХим» и ТОО «Qazaq Soda». Во время их строительства работой будет обеспечено около трех тысяч человек.

В прошлом году построено три многоэтажных жилых дома, 316 семей получили новые квартиры. На текущий год запланировано строительство двух 160-квартирных многоэтажных жилых домов.

По словам акима района, решена многолетняя проблема здания, которое в народе называют «Три богатыря». В текущем году совместно с ТОО «Казфосфат» намечено реконструировать его в 240-квартирный жилой дом.

Уровень охваченности населения услугами водоснабжения намерены увеличить с 72 до 84%. В районе открыто четыре социальных магазина, планируется открыть еще один. В социальных магазинах района достаточно запасов социально значимых продуктов питания, цены находятся под контролем. Только вчера из стабилизационного фонда было поставлено 5 тонн сахара. Дефицита сахара в районе не наблюдается, он реализуется по 320-330 тенге за килограмм.

В районе методом асар были очищены 41,7 км каналов. Марат Султангалиев также доложил о работе, проводимой в рамках социальной ответственности бизнеса, проектов «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек», «Мейірім».

В ходе встречи жители вынесли на обсуждение несколько проблемных вопросов. В основном они затрагивали вопросы, касающиеся оказания социальной помощи, проблемы поливной воды, строительства жилья, развития сферы здравоохранения, инфраструктурных проектов, поддержки животноводства.

В нашей области не должно быть проблем с нехваткой кормов. Возвращаем неиспользуемые земли в государственную собственность. Земля должна работать. Важно также уделить особое внимание укрупнению мелких хозяйств. Тем самым можно решить вопросы дефицита техники, обеспечения качественными семенами и удобрениями, реализации продукции. У трудолюбивого человека каждое дело спорится. Начинать надо с личных подсобных хозяйств. На селе каждому под силу обеспечить себя мясом, молоком, хлебом, – сказал аким области.

Далее глава региона провел прием граждан по личным вопросам.

Фото: акимат Жамбылской области

В ходе рабочей поездки по району Бердибек Сапарбаев посетил центральную котельную города Жанатаса и проинспектировал ход отопительного сезона.

Отметим, что в социальных сетях от жителей Жанатаса на имя главы региона поступают жалобы на работу центральной котельной.

Фото: акимат Жамбылской области

Отопительный сезон должен пройти без сбоев. Выделены необходимые средства, оснований для возникновения дефицита мазута нет. Его необходимый объем должен быть доставлен своевременно, в полном объеме. Качество мазута также должно быть под контролем. Если ошибки прошлого года будут повторяться, мы будем принимать жесткие меры в отношении ответственных лиц, – сказал Сапарбаев и потребовал от руководителей профильного ведомства и акима района ежедневно отчитываться о текущей ситуации.