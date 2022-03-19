В Алматы снесут строящийся 12-этажный ЖК

По данным акимата, постановлением Алматинского городского суда от 18 марта принято решение удовлетворить исковое заявление акимата Алматы и снести незаконно возводимый 12-этажный многоквартирный дом по адресу мкр. Шугыла, ул. Байтели батыра, д. 24.

Судебные тяжбы с ТОО «АРТ-ТЕХНОСС» продолжались с июня 2021 года.

Ранее на основании обращений граждан управлением градостроительного контроля проведена проверка. Выявлен ряд нарушений в сферах архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Составлены административные протоколы. Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Далее в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы инициировано исковое заявление к ТОО «АРТ-ТЕХНОСС» о сносе незаконно возводимого объекта.

Решением суда от 9 декабря 2021 года в удовлетворении иска было отказано. После этого была подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд. 18 марта 2022 года иск был удовлетворен, – заключили в ведомстве.