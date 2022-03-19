Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:26 19.03.2022

В Алматы снесут строящийся 12-этажный ЖК

решение суда о сносе Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы суд вынес решение о сносе незаконно строящегося жилого комплекса в мкр. Шугыла, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, постановлением Алматинского городского суда от 18 марта принято решение удовлетворить исковое заявление акимата Алматы и снести незаконно возводимый 12-этажный многоквартирный дом по адресу мкр. Шугыла, ул. Байтели батыра, д. 24.

Судебные тяжбы с ТОО «АРТ-ТЕХНОСС» продолжались с июня 2021 года.

Ранее на основании обращений граждан управлением градостроительного контроля проведена проверка. Выявлен ряд нарушений в сферах архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Составлены административные протоколы.Пресс-служба акимата Алматы

решение суда о сносе

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Далее в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы инициировано исковое заявление к ТОО «АРТ-ТЕХНОСС» о сносе незаконно возводимого объекта.

Решением суда от 9 декабря 2021 года в удовлетворении иска было отказано. После этого была подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд. 18 марта 2022 года иск был удовлетворен, – заключили в ведомстве.
Анастасия Московчук
Алматы
Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
19.03.2022
27 нелегальных авто попытались ввезти в Казахстан с начала года
19.03.2022
Азамат Мусагалиев и Данияр Джумадилов исполнили песню казахстанской группы
19.03.2022
Гранаты, бронежилет, патроны: еще один схрон нашли в Алматы
19.03.2022
Алихан Смаилов сделал замечания акимам за рост цен на продукты
19.03.2022
Главная Топ LIVE Все