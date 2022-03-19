Алихан Смаилов сделал замечания акимам за рост цен на продукты

Как отмечено на сайте главы правительства, с начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 8%. Рост цен зафиксирован во всех регионах.

В разрезе регионов максимальный рост цен за предыдущую неделю допущен в ЗКО – на 9,5%, Актюбинской – на 8,7%, Павлодарской – на 7,1% и Атырауской – на 6,7% областях.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов сделал замечания акимам ряда регионов, в которых был допущен значительный рост цен на социально значимые продукты питания.

В области допущен рост цен по всем СЗПП. И с начала года, и за неделю. Это очень чувствительно для населения. Мы прошли по большому количеству магазинов в Уральске. По сахару где-то цена низкая, а где-то высокая. Я специально направил людей по всем регионам страны. В некоторых торговых точках идет завышение цен на 20%. Надо контролировать маржу. Никто за этим не следит, – заявил Алихан Смаилов, обращаясь к акиму ЗКО.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр на конкретном примере цен на сахар указал, что в регионе не осуществляется контроль цен на СЗПП, мониторинг недопущения превышения 15-процентной розничной маржи.

Также замечание получил аким Актюбинской области, где зафиксированы максимальные показатели роста цен по стране: по картофелю – на 32,8%, моркови – на 38,3%.

По словам премьер-министра, за предыдущую неделю в ходе проведения оперативных рейдовых мероприятий в Республике Казахстан было выявлено пять тысяч нарушений — фактов необоснованного подъема цен на социально значимые товары.

Имеют место повальные нарушения. Если бы оптовая цена поднялась, тогда другой вопрос. Но когда оптовая цена не меняется, а маржа повышается в два раза и более, то мы видим уже необоснованный рост цен. Такого происходить не должно, – сказал Алихан Смаилов.

Во исполнение поручений главы государства, для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия, в Казахстане ведется формирование продовольственных стабфондов.

Фото: primeminister.kz

По состоянию на 17 марта 2022 года республиканские запасы СЗПП, включая стабфонды, мощности торговых объектов, производственных предприятий, складов составляли: 421 992 тонны картофеля, 70 876 тонн моркови, 103 490 тонн лука, 42 860 тонн капусты, 11 832 тонны гречневой крупы, 29 165 тонн подсолнечного масла, 28 005 тонн сахара и прочие продукты.

За минувшую неделю в рамках мер антимонопольного реагирования в Казахстане заключены девять договоров о недопущении необоснованного роста цен, а также снижении торговой надбавки с 15 до 10%.

В частности, заключены договоры в Нур-Султане с производителем муки, в Карагандинской области – с торговыми сетями, в Костанайской области – с оптовыми поставщиками сахара и гречневой крупы, в Атырауской области – с производителями молочной продукции и куриных яиц, в Западно-Казахстанской области – с производителем куриных яиц.

По фактам нарушений за минувшую неделю инициировано восемь расследований.

В Костанайской области начато расследование по оптовому поставщику мяса кур компании «Опт Торг Company Plus»; в Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – по производителям куриных яиц ТОО «Караганды Кус», ТОО «Агрофирма Курма», ТОО «Уштобе Кус», ТОО «Ижевский», ТОО «Павлодар Кус», ТОО «Шарбакты Кус», ТОО «Алекри», ТОО «Адель Кус»; в Мангистауской области – по производителю селитры аммиачной АО «КазАзот; в Алматы – по производителю аммофоса ТОО «КазФосфат»; в Актюбинской области – по оптовым поставщикам ТОО «КАИС инвест» и ТОО «Фирма Ас-Ан».

По итогам совещания премьер-министр поручил Комитету торговли на очередном совещании доложить об итогах проделанной работы по мониторингу соблюдения утвержденной торговой розничной надбавки в регионах и основных причинах нарушений.

Главам регионов поручено усилить контрольные мероприятия по мониторингу максимально допустимых надбавок в ценах социально значимых товаров и продолжить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования, с принятием соответствующих мер.

Кроме того, премьер-министр рекомендовал главам регионов заблаговременно заключать договоры с отечественными производителями ранних овощей, чтобы обеспечить прогнозные потребности.