Партия AMANAT провела митинг в поддержку послания президента

В мероприятии, состоявшемся в сквере имени Шокана Уалиханова, приняли участие члены AMANAT, представители молодежного крыла партии, депутаты Мажилиса, известные общественные деятели и горожане, представляющие сферы культуры, науки, предпринимательства и другие.

Участники митинга пришли с транспарантами в поддержку озвученной программы политических преобразований.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Выступая перед собравшимися, исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов отметил, что казахстанцы, преодолевая испытания, обрели свою независимость, которую необходимо беречь как самое дорогое наследие, как «аманат» предыдущих поколений.

Сегодня мы можем уверенно сказать, что предложенные президентом политические реформы открывают новую страницу в истории нашей страны и становятся точкой отсчета Нового Казахстана, – сказал Асхат Оралов.

Член фракции AMANAT в Мажилисе Парламента РК Саясат Нурбек отметил, что президентская программа политических преобразований создает новую культуру диалога между партией и гражданским обществом. Преемственность, справедливость и прогресс становятся ключевыми направлениями реформ.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Один из городских предпринимателей Нуркен Рахимов также призвал казахстанцев объединиться. Только в стабильной стране можно вести бизнес и развиваться.

В январе я своими глазами увидел, что бывает, когда нарушен мир и спокойствие в стране. Я на себе почувствовал, как легко можно потерять все, что есть у тебя: мир, покой, спокойную жизнь. И знаете, я не хочу, чтобы это снова повторилось, – поделился он.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Чем больше женщин в политике, тем эффективнее решаются вопросы социальной защиты населения, вопросы материнства и детства, – заявила она.

По словам депутата Мажилиса Парламента Динары Закиевой, AMANAT, по сути, единственная партия в Казахстане, которая соблюдает гендерный баланс.

В свою очередь, вице-президент Международного общества казахского языка Максим Рожин отметил, что благодаря системной политике в нашей стране нет ущемления по языковым принципам.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Моя родина – Казахстан. Я всегда готов внести свой вклад в развитие нашей независимой страны вместе с членами партии, – сказал он.

Активист партии Айсулу Ерниязова акцентировала внимание собравшихся на возможностях для молодежи.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Сформирован Президентский молодежный кадровый резерв – это прозрачный и эффективный социальный лифт для молодежи. Это возможность для наиболее квалифицированных, амбициозных и креативных молодых людей занять руководящие должности в системе госуправления, – подчеркнула Айсулу Ерниязова.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Также на митинге выступили депутаты Мажилиса Ерлан Саиров, Айдос Сарым, Жанарбек Ашимжан, секретарь городского маслихата Станислав Канкуров, журналист Сергей Пономарев, предприниматель Ларион Лян, профессор, доктор исторических наук Ханкелди Абжанов, многодетная мать Сана Жандай, певец Ибрагим Ескендир и другие.