МОН опровергнул подготовку программы про ЛГБТ

В социальных сетях распространяется информация о том, что в казахстанских школах в ближайшем будущем будут проводить уроки по «развитию ЛГБТ» и раннему сексуальному просвещению. Эту информацию опровергли в Министерстве образования и науки РК, сообщает stopfake.kz.

Как разъяснили в ведомстве, вопрос о включении подобных нововведений в школьную программу не рассматривается.

Такая информация абсолютно не соответствует действительности. Это очередной фейк. И каких-либо учебных программ и дисциплин по пропаганде таких тем нет и не будет. Казахстанские учителя, которые учат детей патриотизму, трудолюбию, семейным ценностям, не являлись и не являются инициаторами подобных начинаний. Пресс-служба МОН РК

Также в МОН напомнили об ответственности, предусмотренной за распространение ложной информации, и призвали доверять только официальным сведениям, которые публикуются на страницах МОН РК в соцсетях и на сайте министерства.