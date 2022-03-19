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Законодательство РК
15:15 19.03.2022

МОН опровергнул подготовку программы про ЛГБТ

школа учебник ЛГБТ Фото: Zakon.kz
В Министерстве образования отметили, что казахстанские учителя, которые учат детей патриотизму, трудолюбию, семейным ценностям, не являлись и не являются инициаторами подобных начинаний, передает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяется информация о том, что в казахстанских школах в ближайшем будущем будут проводить уроки по «развитию ЛГБТ» и раннему сексуальному просвещению. Эту информацию опровергли в Министерстве образования и науки РК, сообщает stopfake.kz.

Как разъяснили в ведомстве, вопрос о включении подобных нововведений в школьную программу не рассматривается.

Такая информация абсолютно не соответствует действительности. Это очередной фейк. И каких-либо учебных программ и дисциплин по пропаганде таких тем нет и не будет. Казахстанские учителя, которые учат детей патриотизму, трудолюбию, семейным ценностям, не являлись и не являются инициаторами подобных начинаний.Пресс-служба МОН РК

Также в МОН напомнили об ответственности, предусмотренной за распространение ложной информации, и призвали доверять только официальным сведениям, которые публикуются на страницах МОН РК в соцсетях и на сайте министерства.

Данияр Кунафин
МОН РК
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