Праздник весны: как празднуют Наурыз в Таразе

Во многом традиции праздника сохранились и до наших дней, гармонично трансформировались и встроились в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.

Теперь стало больше театрализованных представлений, концертов, благотворительных акций, народно-спортивных игр. Однако неизменным остается одно – ощущение нового года, обновления и высказывание добрых пожеланий.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

19 марта по инициативе жителей Тараза проведены мероприятия, посвященные Наурыз мейрамы, около дома №37, расположенного в третьем переулке проспекта Абая, по улице Байкоразова в массиве «Кирпичный завод», рядом с домом №30 по улице Айтеке би.

Эти благие начинания найдут свое продолжение во всех уголках областного центра вплоть до 22 марта.

20 марта праздничные мероприятия пройдут во дворе дома №9 по улице Рысбек батыра и около дома №55 по улице Молдарбекова.

21 марта – около дома №17 по улице Пацаева, около домов №3 и 4 микрорайонов Байтерек и Арай-2, напротив трассы дачного массива «Береке» микрорайона Шолдала.

22 марта – около дома №25 микрорайона Карасу, около дома №6 микрорайона Талас.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В ходе мероприятий жители накрывают дастархан и угощают всех наурыз-коже, проводят традиционные народные обряды, организовывают концертные программы.

В этот день жители города выражают друг другу наилучшие пожелания, тем самым отмечая, что год должен пройти в трудолюбии и изобилии, в мире и сплоченности, в единстве и братстве.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Для жителей города совместное празднование Наурыза – сложившаяся традиция и яркий пример единства.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Кроме того, в этот день в 11 территориальных округах будут проводиться культурно-массовые, спортивные мероприятия, раздача наурыз-коже в юртах, концертная программа.