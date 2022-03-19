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17:55 19.03.2022

Пытался перелезть – мужчина упал с балкона четвертого этажа в Семее

Упал с балкона Фото: ДЧС ВКО
Парень не мог попасть к себе в квартиру и обратился к соседке, чтобы перелезть через балкон. Но сорвался и упал на козырек дома, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 18 марта в доме на улице академика Павлова, передает Noks.kz.

К оставшемуся на козырьке парню на помощь оперативно прибыли сотрудники СПЧ-2, которые при помощи лестницы спустили 29-летнего семейчанина и передали врачам скорой помощи. Пресс-служба ДЧС ВКО

Медики на скорой доставили молодого человека в травмпункт.

Утром в БСМП города поступил мужчина 1993 года рождения с подозрением на обморожение. Предварительно парню поставили диагнозы: закрытый перелом лодыжки, закрытый перелом обеих пяточных костей, ушиб обеих стоп. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Пресс-служба УЗ ВКО
Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область Семей
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