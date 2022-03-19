Упавшее дерево придавило два автомобиля в Алматы

Дерево упало в Медеуском районе, на улице Курмангазы возле дома №33 на углу с проспектом Назарбаева около 15:00.

Дерево придавило два автомобиля: Ravon Nexia и Toyota Camry.

В ДЧС города Алматы уточнили, что жертв и пострадавших нет. Хозяин Nexia и хозяйка Toyota припарковали машины и направились по делам.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что информировали о сильных осадках, основываясь на штормовом предупреждении РГП «Казгидромет».

При штормовых предупреждениях о сильных осадках не нужно ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Работники службы спасения города Алматы распилили дерево и убрали его остатки с проезжей части.