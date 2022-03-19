19:32 19.03.2022
Упавшее дерево придавило два автомобиля в Алматы
Фото: Zakon.kz
Дерево упало в Медеуском районе, на улице Курмангазы возле дома №33 на углу с проспектом Назарбаева около 15:00.
Дерево придавило два автомобиля: Ravon Nexia и Toyota Camry.
В ДЧС города Алматы уточнили, что жертв и пострадавших нет. Хозяин Nexia и хозяйка Toyota припарковали машины и направились по делам.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что информировали о сильных осадках, основываясь на штормовом предупреждении РГП «Казгидромет».
При штормовых предупреждениях о сильных осадках не нужно ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Пресс-служба ДЧС города Алматы
Работники службы спасения города Алматы распилили дерево и убрали его остатки с проезжей части.
Фото: Zakon.kz