Лионель Месси остается в «Пари Сен-Жермен»

По информации Marca, аргентинский футболист настроен выполнить условия контракта с ПСЖ.

Контракт рассчитан до лета 2023 года. Лионель хочет как можно удачнее выступить на Чемпионате мира в Катаре, а для этого ему выгоднее остаться в ПСЖ.

Ранее парижане уступили мадридскому «Реалу» в 1/8 финала (0:1, 1:3) и вылетели из розыгрыша.

После поражения болельщики нарисовали граффити с прозрачным смыслом: Месси надо уйти из ПСЖ. Ходили слухи, что после такого демарша фанатов Лео отправится в Барселону.

В своем дебютном сезоне Лионель Месси сыграл в «Пари Сен-Жермен» 18 матчей в чемпионате Франции. На счету аргентинца два гола и 10 результативных передач.

Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года.

Известно, что Лионель Месси не мог нормально тренироваться в течение двух дней. ПСЖ сообщил, что Лионель Месси заболел гриппом и находится под наблюдением в течение 48 часов и, вероятно, не сыграет в завтрашнем матче против «Монако» в чемпионате Франции.

Хотя официального подтверждения до сих пор нет, но есть большая вероятность, что главный тренер парижан Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на Месси в воскресенье 20 марта.

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