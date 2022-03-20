Новый президент Туркменистана пообещал, что страна сохранит нейтралитет

Об этом он заявил в своей речи на церемонии инаугурации, передает РИА Новости.

Основные принципы правового статуса нейтралитета нашей страны, а именно – укрепление мира и безопасности, расширение дружественных и братских отношений, основанных на доброй воле, обеспечение устойчивого развития в мире, будут и являться приоритетными направлениями внешней политики Туркменистана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

По итогам голосования, сын действующего лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова получил поддержку 72,97% избирателей. При этом явка в рамках голосования составила почти 100% — по подсчетам комиссии, в стране проголосовало 97,17% избирателей, то есть более 3,3 млн человек.

За пост главы государства боролись девять кандидатов, зарегистрированных ЦИК. Сердар Бердымухамедов был выдвинут от Демократической партии Туркменистана. Для него это первые президентские выборы. Он занял должность президента Туркменистана на семь лет.