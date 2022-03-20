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01:26 20.03.2022

Сандугаш Кенжибаева дошла до полуфинала теннисного турнира ITF Junior

Теннис, Марокко, ITF Junior Фото: пресс-служба ФТК
Казахстанская теннисистка успешно выступила на турнире первой категории серии ITF Junior в Марокко среди игроков до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФТК , сначала 17-летняя уроженка города Нур-Султан победила пятую сеянную кенийку Анжелу Окутуи - 5:7, 6:3, 6:3.

В 1/4 финала Сандугаш одолела вторую ракетку соревнования бельгийку Амели Ван Эмпи - 6:4, 5:7, 6:4.

В полуфинале казахстанка уступила третьей ракетке турнира британке Ране Стойбер - 1:6, 2:6.

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Константин Вноровский
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