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Все о теннисе

Сандугаш Кенжибаева выиграла турнир в Анталье

Сандугаш Кенжибаева выиграла турнир в Анталье, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 19:02 Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева в паре с Илай Йорук из Турции 11 января стала победительницей турнира серии ITF категории W15 в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финальном матче 19-летняя Кенжибаева и 23-летняя Йорук обыграли Мину Ходжич из Германии и Мари Меттро из Швейцарии 6:4, 5:7, 10:8. Это уже третий титул Сандугаш в парном разряде под эгидой ITF.

С прошлого года Кенжибаева тренируется под руководством молодого казахстанского тренера Артура Хайрутдинова.

Другая казахстанка Аружан Сагандыкова в паре с россиянкой Марией Головиной уступили в финале турнира ITF категории W15 в тунисском Монастире словенке Зиве Фалькнер и сербке Елене Милованович 4:6, 4:6.

Сагандыкова на этом турнире в одиночном разряде дошла до четвертьфинала, где уступила немке Ларе Шмидт (4:6, 5:7).

Ранее сообщалось, что дочь американского миллиардера не пустила Юлию Путинцеву в финал престижного турнира в Австралии. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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