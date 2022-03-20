Канье Уэсту запретили выступать на «Грэмми»

Американский рэпер Канье Уэст не будет выступать на церемонии награждения «Грэмми», сообщают «Известия».

Решение было принято после того, как артиста заблокировали в Instagram на 24 часа за оскорбление на расовой почве телеведущего Тревора Ноа.

Представители соцсети заявили, что контент в аккаунте Уэста нарушает ее политику в отношении «разжигания ненависти, издевательств и домогательств».

Ранее ведущий Daily Show Тревор Ноа раскритиковал посты Уэста о его бывшей жене Ким Кардашьян. Уэст ответил расистским оскорблением. После этого пост был удален.

Американский рэп-исполнитель выиграл 22 премии «Грэмми» и был номинирован 75 раз. В этом году Уэст претендует на пять наград.

Эксцентричное поведение музыканта, у которого биполярное расстройство, особенно обострилось на фоне расставания с женой. Так, еще летом 2020 года Уэст опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал свою свекровь «Крис Чен Ын». Кроме того, он утверждал, что семья Кардашьян пытается его упрятать в психиатрическую клинику.

Информация о расставании пары и подготовке к разводу появилась 5 января 2021 года. Тогда источники рассказали, что Уэста раздражает образ жизни семейства Кардашьян, и он больше «не хочет иметь с ними ничего общего». Вместе с этим подчеркивалось, что Ким выросла из этих отношений и намерена сконцентрироваться на своей карьере адвоката, чтобы продвигать кампании по реформированию тюрем.

Пара прожила вместе семь лет, в браке у них родилось четверо детей.

3 марта 2022 года суд официально расторг брак Ким Кардашьян и Канье Уэста. Бракоразводный процесс длился больше года. Звезда реалити-шоу говорила, что будет добиваться совместной юридической и физической опеки над их детьми. Сам Уэст был согласен с этим условием.