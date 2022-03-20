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07:21 20.03.2022

Канье Уэсту запретили выступать на «Грэмми»

американский рэпер Фото: Twitter/kanyewest
Американский рэп-исполнитель выиграл 22 премии «Грэмми» и был номинирован 75 раз. В этом году Канье Уэст претендует на пять наград, сообщает Zakon.kz.

Американский рэпер Канье Уэст не будет выступать на церемонии награждения «Грэмми», сообщают «Известия».

Решение было принято после того, как артиста заблокировали в Instagram на 24 часа за оскорбление на расовой почве телеведущего Тревора Ноа.

Представители соцсети заявили, что контент в аккаунте Уэста нарушает ее политику в отношении «разжигания ненависти, издевательств и домогательств».

Ранее ведущий Daily Show Тревор Ноа раскритиковал посты Уэста о его бывшей жене Ким Кардашьян. Уэст ответил расистским оскорблением. После этого пост был удален.

Американский рэп-исполнитель выиграл 22 премии «Грэмми» и был номинирован 75 раз. В этом году Уэст претендует на пять наград.

Эксцентричное поведение музыканта, у которого биполярное расстройство, особенно обострилось на фоне расставания с женой. Так, еще летом 2020 года Уэст опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал свою свекровь «Крис Чен Ын». Кроме того, он утверждал, что семья Кардашьян пытается его упрятать в психиатрическую клинику.

Информация о расставании пары и подготовке к разводу появилась 5 января 2021 года. Тогда источники рассказали, что Уэста раздражает образ жизни семейства Кардашьян, и он больше «не хочет иметь с ними ничего общего». Вместе с этим подчеркивалось, что Ким выросла из этих отношений и намерена сконцентрироваться на своей карьере адвоката, чтобы продвигать кампании по реформированию тюрем.

Пара прожила вместе семь лет, в браке у них родилось четверо детей.

3 марта 2022 года суд официально расторг брак Ким Кардашьян и Канье Уэста. Бракоразводный процесс длился больше года. Звезда реалити-шоу говорила, что будет добиваться совместной юридической и физической опеки над их детьми. Сам Уэст был согласен с этим условием.

Данияр Кунафин
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