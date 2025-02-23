Канье Уэст пытается спасти брак после выходки на "Грэмми"

Американскому рэперу Канье Уэсту пришлось извиниться перед своей супругой Бьянкой Цензори после музыкальной премии "Грэмми", чтобы спасти свой брак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post со ссылкой на инсайдера из окружения звезд, модель оценила поступок музыканта.

"Бьянка Цензори не хотела выполнять такой трюк на "Грэмми", но ей пришлось. Она хотела извинений от него. Она чувствовала себя объектом там, но в итоге все стало хуже, когда он опубликовал сообщение о том, что имеет над ней власть. Она была в ярости", – рассказал собеседник издания.

Собеседник также отметил, что рэпер "не хочет, чтобы его брак распался" и говорит своим друзьям и супруге, что "сделает все возможное, чтобы сохранить его".

Ранее сообщалось, что Канье Уэста и его голую супругу Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми". Позже артист поделился, как ему диагностировали аутизм.