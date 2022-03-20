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07:59 20.03.2022

Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в РК

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в шести областях Казахстана не зарегистрировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 19,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 6,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 3,

  • в Костанайской области – 4,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 6,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 304 867 случаев.

463 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 9,

  • в Алматы – 32,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 3,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 41,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 94,

  • в ЗКО – 167,

  • в Карагандинской области – 26,

  • в Костанайской области – 7,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 12,

  • в СКО – 67,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 285 159 человек.

Данияр Кунафин
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