Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в РК

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 19,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 6,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 3,

в Костанайской области – 4,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 6,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 304 867 случаев.

463 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 9,

в Алматы – 32,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 3,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 41,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 94,

в ЗКО – 167,

в Карагандинской области – 26,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 67,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 285 159 человек.