Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в РК
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 19,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 6,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 3,
в Костанайской области – 4,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 6,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 304 867 случаев.
463 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 9,
в Алматы – 32,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 3,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 41,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 94,
в ЗКО – 167,
в Карагандинской области – 26,
в Костанайской области – 7,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 67,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 285 159 человек.