Казахстанский боксер Елхан Табынбаев стал чемпионом мира среди молодежи

Казахстанский боксер Елхан Табынбаев (3-0, 1 КО) провел в Москве бой с индийцем Исраром Усмани (5-0, 5 КО). На кону стоял титул чемпиона мира среди молодежи в полутяжелом весе по версии WBPBF, сообщает Prosports.kz.

22-летнему алматинцу уже в первом раунде удалось нанести сокрушительный правый прямой с дистанции в голову соперника, после которого тот рухнул на настил ринга и уже не смог продолжить поединок.

Для Табынбаева эта победа стала четвертой на профессиональном ринге в четырех боях и второй, одержанной нокаутом. Бой против Усмани в Москве стал для Елхана первым за пределами Казахстана в профи-статусе.

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