Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:34 20.03.2022

Казахстанский боксер Елхан Табынбаев стал чемпионом мира среди молодежи

Елхан Табынбаев бокс Фото: pixabay
Для Елхана Табынбаева эта победа стала четвертой на профессиональном ринге в четырех боях и второй, одержанной нокаутом, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Елхан Табынбаев (3-0, 1 КО) провел в Москве бой с индийцем Исраром Усмани (5-0, 5 КО). На кону стоял титул чемпиона мира среди молодежи в полутяжелом весе по версии WBPBF, сообщает Prosports.kz.

22-летнему алматинцу уже в первом раунде удалось нанести сокрушительный правый прямой с дистанции в голову соперника, после которого тот рухнул на настил ринга и уже не смог продолжить поединок.

Для Табынбаева эта победа стала четвертой на профессиональном ринге в четырех боях и второй, одержанной нокаутом. Бой против Усмани в Москве стал для Елхана первым за пределами Казахстана в профи-статусе.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Данияр Кунафин
Россия Москва
Ситуация в Украине: США предупреждает Китай, Россию хотят отключить от GPS
19.03.2022
Партия AMANAT провела митинг в поддержку послания президента
19.03.2022
Шесть медалей завоевали казахстанские лучники на Кубке Азии
19.03.2022
Башар Асад посетил ОАЭ – США «выразили разочарование»
19.03.2022
Рогозин: Россию могут отключить от GPS
19.03.2022
Главная Топ LIVE Все