Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:21 20.03.2022

Ни одного летального случая от КВИ за сутки не зарегистрировали в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 49 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 7127 человек (6054+ и 1073 КВИ-), из них в стационарах – 634, на амбулаторном уровне – 6493.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 54,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 22,

  • на аппарате ИВЛ – 11.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Ситуация в Украине: США предупреждает Китай, Россию хотят отключить от GPS
19.03.2022
Партия AMANAT провела митинг в поддержку послания президента
19.03.2022
Шесть медалей завоевали казахстанские лучники на Кубке Азии
19.03.2022
Башар Асад посетил ОАЭ – США «выразили разочарование»
19.03.2022
Рогозин: Россию могут отключить от GPS
19.03.2022
Главная Топ LIVE Все