09:21 20.03.2022
Ни одного летального случая от КВИ за сутки не зарегистрировали в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 49 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 7127 человек (6054+ и 1073 КВИ-), из них в стационарах – 634, на амбулаторном уровне – 6493.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 54,
в состоянии крайней степени тяжести – 22,
на аппарате ИВЛ – 11.
Фото: Минздрав РК