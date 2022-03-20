Ни одного летального случая от КВИ за сутки не зарегистрировали в Казахстане

На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 7127 человек (6054+ и 1073 КВИ-), из них в стационарах – 634, на амбулаторном уровне – 6493.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 54,

в состоянии крайней степени тяжести – 22,

на аппарате ИВЛ – 11.