Эндокринолог рекомендовала временно отказываться от мяса

Один день в неделю без мяса принесет пользу пищеварению и даст возможность организму отдохнуть, сообщает URA.RU.

Об этом сообщила врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

По словам врача, иногда мясо нужно заменять. Мясо длительно переваривается, для этого нужно много энергии.

Религии придумали посты не просто так. Это нормально для кишечника. Это полезно. Иногда нужно дать возможность отдохнуть организму. Вообще, полезно иногда голодать. Хотя бы раз в неделю делать голодный день, чтобы организм отдыхал. Никто от этого не умер, а польза для организма есть. Он успокаивается. Ирина Филатова

По ее словам, есть заболевания, которые предполагают серьезные ограничения в потреблении мяса. В качестве примера она привела подагру.

Сейчас все больше и больше появляется людей с повышенной мочевой кислотой. Это говорит о том, что они переедают красного мяса. В их организме много пуринов. Это подагра. Ирина Филатова

Филатова предупредила, что при полном отказе от мясных продуктов необходимо соблюдать сбалансированную диету.

Нужно обязательно следить за белковыми фракциями, общим белком, железом в сыворотке. Организм не может без белка – это наш строительный материал, и растительный белок не заменяет его. Надо смотреть за микроэлементами. Лучше кусок мяса съесть, чем шесть таблеток. Ирина Филатова

Международный день отказа от мяса проходит 20 марта. Во многих странах в этот день запрещается продажа мясной продукции. Зоозащитники устраивают благотворительные акции и флешмобы, а активисты пропагандируют вегетарианство.

Информация носит ознакомительный характер. Перед выбором диеты необходимо проконсультироваться со своим специалистом/врачом.