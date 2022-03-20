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13:57 20.03.2022

Замминистра иностранных дел КНР: НАТО должно было войти в историю

НАТО Китай Фото: pixabay
Лэ Юйчэн выразил мнение, что коренная причина ситуации в Украине кроется в менталитете холодной войны и политике власти. НАТО не следует стремиться к собственной абсолютной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн высказался о ситуации в Украине на четвертом Международном форуме по безопасности и стратегии. Текст выступления опубликован на сайте МИД КНР.

По его словам, коренная причина конфликта кроется в менталитете холодной войны и политике власти. Он отметил что НАТО не следует стремиться к собственной абсолютной безопасности.

Поскольку НАТО обещало, что оно не продвинется «ни на дюйм на восток», оно не должно отступать от своего слова и продолжать отодвигать свою границу на восток до тысячи километров. Если это расширение пойдет дальше, то оно приблизится к «окраинам Москвы», где ракета может попасть в Кремль в течение семи-восьми минут. Лэ Юйчэн

В пример он привел кубинский ракетный кризис. Замминистра иностранных дел КНР подчеркнул, что такое стремление к абсолютной безопасности на самом деле приводит к абсолютной незащищенности. Загнать крупную страну, особенно ядерную державу, в угол, это повлечет за собой слишком ужасные последствия.

Лэ Юйчэн призвал страны отказаться от блоковой политики и групповой конфронтации.

Военный блок – это пережиток холодной войны. НАТО и Варшавский договор были в ссоре почти полвека. С распадом Советского Союза НАТО должно было войти в историю наряду с Варшавским договором. Однако вместо того, чтобы распасться, НАТО продолжала укрепляться и расширяться, а также осуществлять военное вмешательство в такие страны, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан. В последние годы она зашла так далеко, что напрягла мускулы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лэ Юйчэн

Политик также заявил, что глобализация «не должна быть вооружена», а политика односторонних санкций только усугубляет положение.

Санкции против России сейчас заходят так далеко, что глобализация используется как оружие, не щадятся даже представители спортивных, культурных, художественных и развлекательных сфер, вводятся санкции против кошек и деревьев, необоснованно конфискуются зарубежные активы российских граждан. Лэ Юйчэн

Замминистра иностранных дел Китая выразил мнение, что конец кризису мог бы положить отказ НАТО от расширения на восток.

Данияр Кунафин
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