Главы государств поздравили Токаева с Наурызом

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз, сообщает Акорда.

В своей поздравительной телеграмме президент США Джо Байден пишет, что желает главе государства и народу Казахстана мира, здоровья и благополучия.

В этот день мира и обновления многие люди в Соединенных Штатах и во всем мире присоединяются к вам в праздновании этого замечательного праздника. Казахстан и США установили прочное и стабильное партнерство, выстроенное на протяжении 30 лет дипломатических отношений. Моя Администрация выражает поддержку вашей программе реформ с целью создания экономических, социальных и политических возможностей для населения страны. Наурыз құтты болсын! Джо Байден

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что Навруз является праздником, олицетворяющим общие цели и чаяния народов Центральной Азии.

Этот славный праздник с его глубокой человеческой природой вносит неоценимый вклад в укрепление и развитие уз дружбы, солидарности и гармоничных отношений между нашими народами и странами. Несомненно, мы и впредь будем расширять добрососедские связи, стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами, основанные на принципах взаимного доверия и уважения. Шавкат Мирзиёев

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пишет о том, что в сложных социально-экономических и геополитических условиях современности общечеловеческие ценности праздника весны, олицетворяющие высокие идеалы возрождения и созидания, мира и спокойствия, дружбы и единства, взаимопонимания и солидарности, взаимного уважения и поддержки, приобретают особое значение.

Таджикско-казахстанские отношения дружбы и стратегического партнерства, следуя добрым традициям благословенного Навруза, и в будущем будут развиваться и расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов. Эмомали Рахмон

В телеграмме президента Азербайджана Ильхама Алиева высказана уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь развиваться и укрепляться в интересах наших народов, которые и на сегодняшний день продолжают сохранять древние традиции Новруза.

От своего имени и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю вас и ваш народ по случаю прихода благословенного праздника Новруз. Этот праздник, считающийся ярким проявлением бесконечной любви и высокого уважения к природе, является полным воплощением жизненной философии, выдержавшей испытания тысячелетиями. Ильхам Алиев

Свои поздравления в адрес президента Казахстана также направили:

генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев;

председатель Управления мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде,

управляющий директор корпорации «Шеврон» евразийского подразделения Дерек Магнесс,

председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов,

руководитель городской администрации Байконура Константин Бусыгин и другие.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.