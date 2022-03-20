Шестерых человек спасли из горящего дома в Павлодаре

Пожар произошел 19 марта в пятиэтажном жилом доме по адресу Гагарина, 63/1. На втором этаже в однокомнатной квартире горели домашние вещи и мебель. Общая площадь пожара оставила 8 кв. м, сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Пожарные спасли хозяина квартиры 1985 года рождения. Его нашли у входа в квартиру. Они вынесли пострадавшего без сознания через входную дверь и на улице сделали искусственное дыхание. Врачи Центра медицины катастроф сделали мужчине непрямой массаж сердца.

Позже его госпитализировали в первую городскую больницу в отделение реанимации с диагнозом острое ингаляционное отравление продуктами горения.

Спасатели также вытащили четверых человек, из них двоих детей, через балкон второго этажа. По лестничному маршу пожарные спасли женщину. Самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей.

Пожар потушили в 00:27. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов. Ущерб устанавливается.