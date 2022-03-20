Алматинский видеоблогер задержан за хулиганство

В первом ролике молодой человек врывается в стационарный пункт полиции и истерично кричит перед сотрудником. В следующем видео он требует уступить место женщине в общественном транспорте, но при этом также ведет себя крайне развязно, хватая парня за капюшон, упирается ногами в стенку и окно автобуса, сопровождая свои действия очередными воплями.

Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов рассказал, что проверка была начата сразу после того, как пользователи Instagram отметили это видео. Также добавил, что автор видеоролика уже знаком полицейским Алматы.