20:06 20.03.2022
Алматинский видеоблогер задержан за хулиганство
Фото: Instagram/rustam.abdrakhmanov
Молодой алматинский блогер снимал свои выходки на видео и выкладывал в Сеть. Парнем заинтересовались правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz.
В первом ролике молодой человек врывается в стационарный пункт полиции и истерично кричит перед сотрудником. В следующем видео он требует уступить место женщине в общественном транспорте, но при этом также ведет себя крайне развязно, хватая парня за капюшон, упирается ногами в стенку и окно автобуса, сопровождая свои действия очередными воплями.
Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов рассказал, что проверка была начата сразу после того, как пользователи Instagram отметили это видео. Также добавил, что автор видеоролика уже знаком полицейским Алматы.
Правонарушитель, гражданин К., 23.06.1991 года рождения, задержан и доставлен в Управление полиции Бостандыкского района. Квалифицировали деяние этого гражданина по 434 статье КРК об АП «Мелкое хулиганство» Отмечу, что данный гражданин не впервые попадается на аналогичных правонарушениях, ранее он уже привлекался по вышеуказанной статье. Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов