На ТЭЦ-2 в Петропавловске рухнула труба

Как пишет Петропавловск.news, в пресс-службе «Севказэнерго» подтвердили информацию об обрушении одной из трех дымовых труб.

Там же рассказали, что на станции работают все службы чрезвычайного реагирования, пожарные, идет перекличка людей, выясняется, есть ли пострадавшие.

В Управлении здравоохранения региона сообщили, что пока в больницы города пострадавшие с ТЭЦ-2 не поступали. На месте ЧП находится скорая помощь.

Вызов с сообщением об обрушении трубы поступил в 19:20.

Дымовая труба была введена в эксплуатацию в 1961 году. Ее высота – 150 метров, а вес – несколько тысяч тонн. В 2016 году ее ремонтировали.