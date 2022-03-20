45 пассажиров сняли с рейса FlyArystan – начата проверка

Как передает Sputnik Казахстан, в пресс-службе FlyArystan рассказали, что 19 марта рейсом КС 7341 вылетел борт с ограниченным количеством кресел.

По технической причине и согласно руководящим документам (временно на данном ВС ограничение по количеству пассажиров – 110 мест). Ограничения на полет были связаны только с ограничением количества кресел и не распространялись на осуществление перелета. Сообщение авиакомпании FlyArystan

Говорится, что авиакомпания созвонилась со всеми пассажирами рейса и предложила альтернативные даты вылета. Пассажирам, которые не смогли осуществить перелет 19 марта, были предложены альтернативы по перебронированию на другие даты, а также предложено размещение в гостинице/питание/трансфер. Пассажирам, которые не согласились на перебронирование, были выписаны ваучеры на авиабилеты в трехкратном размере, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

В пресс-службе Авиационной администрации Казахстана в связи с произошедшим запланирована внеплановая проверка авиакомпании на предмет соблюдения прав пассажиров.