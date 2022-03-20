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21:01 20.03.2022

45 пассажиров сняли с рейса FlyArystan – начата проверка

45 пассажиров, сняли, КГА Фото: Zakon.kz
С воздушного судна А320, на котором 19 марта 2022 года был запланирован рейс авиакомпании FlyArystan КС-7341 по маршруту Нур-Султан – Костанай, было снято 45 пассажиров. Авиационная администрация Казахстана начала расследование, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sputnik Казахстан, в пресс-службе FlyArystan рассказали, что 19 марта рейсом КС 7341 вылетел борт с ограниченным количеством кресел.

По технической причине и согласно руководящим документам (временно на данном ВС ограничение по количеству пассажиров – 110 мест). Ограничения на полет были связаны только с ограничением количества кресел и не распространялись на осуществление перелета. Сообщение авиакомпании FlyArystan

Говорится, что авиакомпания созвонилась со всеми пассажирами рейса и предложила альтернативные даты вылета. Пассажирам, которые не смогли осуществить перелет 19 марта, были предложены альтернативы по перебронированию на другие даты, а также предложено размещение в гостинице/питание/трансфер. Пассажирам, которые не согласились на перебронирование, были выписаны ваучеры на авиабилеты в трехкратном размере, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

В пресс-службе Авиационной администрации Казахстана в связи с произошедшим запланирована внеплановая проверка авиакомпании на предмет соблюдения прав пассажиров.

В случае установления фактов нарушения со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры. Пресс-служба КГА
Константин Вноровский
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