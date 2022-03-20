Google проложила первый подводный интернет-кабель в Африке

Таким образом, был завершен первый этап проекта по строительству подводной магистральной линии связи, которая свяжет между собой дата-центры поисковика в Европе и Африке, передает Bloomberg.

Equiano, являющийся частью программы Google по наращиванию цифровых мощностей на континенте, был подключен к западноафриканской Того, где проживают 8 млн человек.

На этой неделе подводный интернет-кабель Google был подключен к Ломе — столице западноафриканской республики Того с населением около 8 миллионов человек. Инициатива должна ускорить цифровое развитие государства, где, по оценкам DataReportal, 74% жителей не имеют доступа к интернету.

Еще в 2019 году Google анонсировал свой будущий проект по снабжению континента более быстрым и надежным интернетом.

В Google ожидают, что Equiano поможет удвоить среднюю скорость интернет-соединения в Того — с 10 Мбит/c в 2021 году до 21 Мбит/c в 2025-м, а стоимость услуг связи снизить на 14% за тот же период. Также по мере роста цифровой экономики в стране будет создано около 37 тысяч новых рабочих мест к 2025 году.

Ожидается, что Equiano будет готов к эксплуатации в конце 2022 года. Кабель выйдет в Нигерию, Намибию и ЮАР в конце этого года и соединит Африку с Европой через Португалию. Стоимость проекта – $1 млрд.