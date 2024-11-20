Финские власти расследуют разрыв подводного кабеля между Финляндией и Германией

20 ноября финские власти заявили, что начали расследование разрыва кабеля передачи данных по дну Балтийского моря. Возможно, это имеет отношение к повреждению и другого кабеля, сообщает Zakon.kz.

Кабель C-Lion1, который проходит между Финляндией и Германией, был поврежден в понедельник, 18 ноября, на следующий день после аналогичного повреждения кабеля, который пересекает Балтику между Литвой и Швецией, причем инциденты произошли у шведских островов Эланд и Готланд.

Министр обороны Германии заявил, что повреждение, по-видимому, было вызвано саботажем, хотя на данный момент нет никаких доказательств.

Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что начало уголовное расследование по факту разрыва кабеля C-Lion1.

Шведская полиция уже начала предварительное расследование и заявила, что "шведская полиция и прокуратура также проявляют интерес к судну, которое было замечено в указанных местах".

Ранее Польша призвала к вакцинации после обнаружения полиомелита в сточных водах Варшавы.

