Финские власти расследуют разрыв подводного кабеля между Финляндией и Германией
Кабель C-Lion1, который проходит между Финляндией и Германией, был поврежден в понедельник, 18 ноября, на следующий день после аналогичного повреждения кабеля, который пересекает Балтику между Литвой и Швецией, причем инциденты произошли у шведских островов Эланд и Готланд.
Министр обороны Германии заявил, что повреждение, по-видимому, было вызвано саботажем, хотя на данный момент нет никаких доказательств.
Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что начало уголовное расследование по факту разрыва кабеля C-Lion1.
Шведская полиция уже начала предварительное расследование и заявила, что "шведская полиция и прокуратура также проявляют интерес к судну, которое было замечено в указанных местах".
Ранее Польша призвала к вакцинации после обнаружения полиомелита в сточных водах Варшавы.