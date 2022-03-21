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00:53 21.03.2022

Microsoft снова напоминает, что скоро прекратит поддержку Internet Explorer

Прекращает поддержку Фото: pixabay
Корпорация Microsoft заявила о намерении утилизировать браузер Internet Explorer. Как известно, он был главной комплектующей операционной системы Windows, сообщает Zakon.kz.

Поддержка веб-браузера закончится 15 июня 2022 года. Первоначально Microsoft планировала похоронить Internet Explorer еще прошлым летом. Но миллионы пользователей по всему миру продолжали работать на браузере.

Некоторые пользователи до сих пор сопротивляются нововведениям, а крайний срок быстро приближается, поэтому Microsoft разместила на своем официальном сайте напоминание. Американский гигант отмечает, что многие веб-сайты больше не поддерживают знаменитый браузер, что может ухудшить работу пользователей.

Десктопное приложение Internet Explorer 11 (IE11) прекратит работу 15 июня 2022 года на определённых версиях Windows 10. Это значит, что десктопное приложение IE11 более не будет поддерживаться, и при дальнейших попытках пользователя получить к нему доступ будет производиться перенаправление на Microsoft Edge. Текст сообщения

Microsoft Edge — другой браузер от разработчика Windows, который, как и Google Chrome, построен на движке Chromium.

Помимо устаревшего «движка», плохо справляющегося с современными сайтами, среди причин отказа Microsoft от заслуженного браузера называют его несоответствие современным требованиям безопасности. В Edge, в отличие от Internet Explorer, реализованы функции защиты от фишинговых атак и зараженных сайтов.

Константин Вноровский
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