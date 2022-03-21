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11:08 21.03.2022

Токаев: Мы построим новую страну, Новый Казахстан

Токаев Наурыз Алматы Фото: Zakon.kz
21 марта в Алматы на площади «Астана» президент принял участие в мероприятии по случаю праздника Наурыз и обратился к казахстанцам, передает Zakon.kz.

Токаев отметил, что в этом году каждый встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее.

В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов. Погибли и пострадали невинные люди. Нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули лицом перед невиданной угрозой нашей государственности.Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что алматинцы сплотились в критический момент.

С вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что впереди страну ждут масштабные реформы, строительство Нового Казахстана.

Вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим новую страну, Новый Казахстан, вторую республику. И у нас все получится.Касым-Жомарт Токаев

Программа визита главы государства в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли.

Данияр Кунафин
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