Пожар произошел на стройке в Нур-Султане

21 марта в 12:42 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что виден дым по улице Айша биби. Прибывшими на место возгорания спасателями установлено, что в цокольном этаже строительного объекта горят материалы на площади 50 кв. м. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Пожар потушили в 13:07. Обошлось без жертв и пострадавших.