13:40 21.03.2022
Пожар произошел на стройке в Нур-Султане
Фото: ДЧС Нур-Султана
В Нур-Султане произошел пожар на цокольном этаже строящегося объекта. По информации ДЧС города, произошло возгорание стройматериалов на площади 50 кв. м, передает Zakon.kz.
21 марта в 12:42 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что виден дым по улице Айша биби. Прибывшими на место возгорания спасателями установлено, что в цокольном этаже строительного объекта горят материалы на площади 50 кв. м. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана
Пожар потушили в 13:07. Обошлось без жертв и пострадавших.