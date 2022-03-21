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13:40 21.03.2022

Пожар произошел на стройке в Нур-Султане

Стройматериалы Нур-Султан Фото: ДЧС Нур-Султана
В Нур-Султане произошел пожар на цокольном этаже строящегося объекта. По информации ДЧС города, произошло возгорание стройматериалов на площади 50 кв. м, передает Zakon.kz.
21 марта в 12:42 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что виден дым по улице Айша биби. Прибывшими на место возгорания спасателями установлено, что в цокольном этаже строительного объекта горят материалы на площади 50 кв. м. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Пожар потушили в 13:07. Обошлось без жертв и пострадавших.

Оксана Житникова
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