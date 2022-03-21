Фестиваль уникальных казахских блюд прошел в Таразе

Поздравляя всех с Великим днем народа, аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что празднование Наурыза способствует сохранению народных традиций.

Наурыз – праздник с глубокими корнями, символизирует собой начало новых дел, пробуждение природы. В этот день мы высказываем друг другу самые добрые пожелания, дабы все невзгоды и беды миновали нас. Подобные праздники отлично помогают укреплять культуру единства и согласия в обществе. Его празднуют представители всех этносов нашей страны. Пусть исполнится каждое доброе пожелание, прозвучавшее в Великий Наурыз! Ақ мол болсын! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын! Бердибек Сапарбаев

Глава региона добавил, что в этом году планируется реализовать масштабную программу политических реформ, предложенную президентом в послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким области отметил, что общими усилиями в регионе должны полностью выполнить задачи, поставленные главой государства.

Далее Сапарбаев вручил государственные награды, утвержденные указом президента, жамбылцам, работающим в разных отраслях экономики и социальной сфере.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В частности, за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны ряд граждан получили ордена «Парасат», «Құрмет», медали «Шапағат», «30-летие Независимости Казахстана», также вручена Благодарность от президента РК.

Гости фестиваля отведали блюда национальной кухни: үлпершек, қарма, түймеш, қимай, жау жүрек, жоңқа, өкпе сүт, ақ сорпа, май шұрқан, ми палау, жалпа, қарын бүрме, өрме төстік. Жители также могли вкусить все многообразие курта – из верблюжьего, козьего и коровьего молока, отведать кумыс и шубат, а еще – попробовать ірімшік.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В рамках фестиваля была представлена выставка творческих работ воспитанников Детской художественной школы и Центра технического творчества.

Завершился фестиваль праздничным концертом.