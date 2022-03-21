В Акмолинской области празднуют Наурыз мейрамы

В массовых гуляниях в областном центре на площадях «Абылай хан» и «Тәуелсіздік» приняли участие порядка 5 тыс. горожан.

В рамках праздничной программы жители и гости областного центра смогли отведать национальные блюда, в том числе наурыз коже, баурсаки и плов в 10 юртах. Для горожан подготовлены выставки отечественных мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и ярмарки продукции местных производителей. Также для молодежи установлен алтыбакан, функционирует детская игровая площадка.

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

Вниманию собравшихся было представлено театрализованное шоу «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамы». Сцена состояла из импровизированных восьми основных эпизодов: в первом эпизоде «Сүйісі» танцевальные коллективы из 150 человек представили композицию «Наурыз бастау», в эпизоде «Құдіретті Жер Ана» на центральную площадь выехал автомобиль с символом весны – Умай Ана. Также по площади прошел Қыдыр Ата, давший благословение всем собравшимся, и другие герои фольклора. Каждое представление сопровождалось излюбленными композициями известных певцов и поэтов.

Последний эпизод «Алтын Шанырак» завершился выходом на центральную площадь пары из шести молодоженов, кружащихся под звуки вальса.

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

В приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил всех собравшихся с праздником и выразил благодарность акмолинцам.

Наурыз мейрамы – это символ обновления, благоденствия и гармонии в отношениях человека и природы. Встречая Наурыз, мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Символично, что в этом году мы отмечаем Наурыз с началом новых политических реформ нового государства. И я уверен, что, опираясь на них, мы сможем дальше двигаться и достигать высокого уровня благосостояния всех наших граждан. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

В ходе мероприятия награждены новые обладатели орденов «Парасат», «Құрмет», медали «Шапағат» за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие государства, активную общественную деятельность, а также личную самоотверженность в защите и спасении граждан.

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

Для любителей спорта на площади «Абылай хан» организованы соревнования по казакша курес, перетягиванию каната, поднятию гири и ловле овец.

Празднование Наурыз мейрамы продолжилось концертной программой с участием лучших коллективов и звезд области.

К слову, в Акмолинской области в честь праздника во всех районах проходит более 1 тыс. различных мероприятий.