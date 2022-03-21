Опубликованы кадры падения пассажирского Boeing в Китае

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как самолет падает на огромной скорости. Он пикирует в районе лесополосы.

Кадры публикует telegram-канал «Военный обозреватель».

Кадры пожара также попали в Сеть, однако пока неизвестно, действительно ли видео сняты на месте катастрофы.

Опубликовавшие ролик утверждают, что сняли его в уезде Тэн городского округа Учжоу, где и было крушение. На кадрах можно увидеть столб дыма, который, предположительно, поднимается от места происшествия.

Авиалайнер вылетел в понедельник из города Куньмин в Гуанчжоу. Место крушения – окрестности города Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Вокруг места крушения начался лесной пожар, затрудняющий спасательную операцию.

Национальное телевидение КНР сообщило, что на борту самолета находились 133 человека.