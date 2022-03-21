Бахыт Султанов объяснил скопление машин на казахстанско-российской границе

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов опроверг слухи о том, что скопление фур на границе с Россией – это результат того, что та или другая сторона их не пропускает.

На погранпунктах Маштаково/Сырым скопилось много фур, ожидающих въезда в Казахстан. И уже появлялись сообщения, что, якобы, то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако причиной скопления машин стали сложные погодные условия последних нескольких недель. Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов

По данным министра, почти 10 дней в том районе были бураны, дороги закрывались из-за гололеда. Кроме того, в одном из пунктов отключалось электричество. Но сейчас дороги открыты и расчищены, пропуск машин идет в штатном режиме.

Также Султанов отметил, что лично отслеживает ситуацию с трансграничной торговлей и находится на постоянной связи с российскими коллегами.