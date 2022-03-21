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18:51 21.03.2022

Казахстанские гимнастки взяли «бронзу» на этапе Кубка мира в Греции

Казахстан, бронза, Греция Фото: Instagram/figymnastics
Команда Казахстана по художественной гимнастике стала третьей на этапе Кубка мира в Греции, сообщает Zakon.kz.

Наши спортсменки завоевали бронзовую медаль в групповых упражнениях с обручем (пять обручей), сообщает olympic.kz.

«Золото» досталось Израилю, а серебряную медаль увезут польские спортсменки.

Добавим, что в этом виде программы Казахстан был представлен Айданой Шаяхметовой, Айсулу Мурзагалиевой, Сагиной Мураткызы, Ренатой Жолдиновой и Аружан Касеновой.

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Константин Вноровский
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