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Спорт

Казахстанский гимнаст взял "золото" на этапе Кубка мира в Дохе

Гимнаст, чемпион, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 20:59 Фото: Instagram/milad_milka
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выиграл этап Кубка мира в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Карими продолжает подтверждать статус лидера сборной: в финале в вольных упражнениях казахстанец показал уверенное выступление и получил оценку 14,466. Это позволило ему выиграть на топовом турнире.

Вторым в финале стал еще один казахстанец Алтынхан Темирбек – 13,633, третью позицию занял Сэм Мастоуфи (Великобритания) – 13,600.

В финале Кубка выступили представители Китая, Японии и Турции, но на этот раз им не удалось попасть в тройку.

Ранее сообщалось, что казахстанец нокаутом победил кыргызстанского боксера на топ-турнире в России.

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Аксинья Титова
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