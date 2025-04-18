Казахстанский гимнаст взял "золото" на этапе Кубка мира в Дохе
Фото: Instagram/milad_milka
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выиграл этап Кубка мира в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, Карими продолжает подтверждать статус лидера сборной: в финале в вольных упражнениях казахстанец показал уверенное выступление и получил оценку 14,466. Это позволило ему выиграть на топовом турнире.
Вторым в финале стал еще один казахстанец Алтынхан Темирбек – 13,633, третью позицию занял Сэм Мастоуфи (Великобритания) – 13,600.
В финале Кубка выступили представители Китая, Японии и Турции, но на этот раз им не удалось попасть в тройку.
Ранее сообщалось, что казахстанец нокаутом победил кыргызстанского боксера на топ-турнире в России.
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